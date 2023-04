Moto2 Gp Americhe – vittoria di Acosta. Arbolino secondo

Moto2 Gp Americhe Austin Gara – Il Gran Premio delle Americhe classe Moto2 è stato emezionante fino a poche curve dalla fine con la bagare tra Acosta (Red Bull Ajo) e Arbolino (Marc VDS).

Ad avere la meglio e a passare per primo sotto alla bandiera a scacchi è stato il pilota spagnolo, che ha beffato l’italiano per soli 0.146s. Per Acosta si tratta della seconda vittoria della stagione dopo il successo nella gara di apertura di Portimao, mentre per Arbolino è il settimo podio nelle ultime otto gare, considerando anche il 2022.

Sul podio è salito anche Bo Bendsneyder, che in sella alla Kalex del Team SAG sale per la prima volta sul podio in Moto2, mentre lo aveva fatto nel 2016 nella classe Moto3 durante il Gran Premio della Malesia.

moto2 Gara Austin – GP Americhe – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 37 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo 34:42.879 2 14 Tony Arbolino Kalex Elf Marc Vds Racing Team +0.146 3 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +5.851 4 52 Jeremy Alcoba Kalex Qjmotor Gresini Moto2 +6.049 5 12 Filip Salac Kalex Qjmotor Gresini Moto2 +7.462 6 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speedup +7.668 7 21 Alonso Lopez Boscoscuro Beta Tools Speedup +7.715 8 40 Aron Canet Kalex Pons Wegow Los40 +8.078 9 13 Celestino Vietti Kalex Fantic Racing +11.114 10 18 Manuel Gonzalez Kalex Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp +12.561 11 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +13.607 12 75 Albert Arenas Kalex Red Bull Ktm Ajo +14.001 13 22 Sam Lowes Kalex Elf Marc Vds Racing Team +20.054 14 71 Dennis Foggia Kalex Italtrans Racing Team +22.990 15 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +28.820 16 16 Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team +31.893 17 84 Zonta Van Den Goorbergh Kalex Fieten Olie Racing Gp +34.734 18 4 Sean Dylan Kelly Kalex American Racing +34.934 19 33 Rory Skinner Kalex American Racing +42.540 20 72 Borja Gomez Kalex Fantic Racing +49.973 21 28 Izan Guevara Kalex Asterius Gasgas Aspar M2 +51.470 22 98 David Sanchis Forward Forward Team +65.224 23 2 Soichiro Minamimoto Kalex Correos Prepago Yamaha Vr46 Mastercamp +104.44

Classifica Piloti

1 Tony Arbolino 61 2 Pedro Acosta 54 3 Aron Canet 41 4 Filip Salac 33 5 Alonso Lopez 29 6 Jake Dixon 26 7 Manuel Gonzalez 22 8 Somkiat Chantra 20 9 Jeremy Alcoba 19 10 Albert Arenas 19