Lion Motor Events sul podio della GR Yaris Rally Cup: il team comasco protagonista al Rally Regione Piemonte

La squadra lariana, rappresentata da tre equipaggi nell’appuntamento di Campionato Italiano Rally Sparco, conquista la terza posizione nella GR Yaris Rally Cup con Tommaso Paleari. Amaro ritiro per Thomas Paperini, incappato in un’uscita di strada quando si trovava al comando.

Si è concluso sul terzo gradino del podio dedicato alla GR Yaris Rally Cup, il Rally Regione Piemonte di Lion Motor Events. Il team comasco, presentato alla partenza del secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con tre vetture, ha condiviso con Tommaso Paleari una prestazione densa di acuti, costruita partendo dalle buone sensazioni riscontrate nella fase finale del Rally Il Ciocco, manche di apertura del campionato monomarca ed espressa in modo marcato sull’asfalto della provincia di Cuneo. Una performance autoritaria, quella del driver lariano, concretizzata con la vittoria nella Power Stage e la conquista della leadership nel confronto promosso da Toyota Italia, status mantenuto fino alla terza prova speciale. La fase centrale di gara ha poi visto il ritorno di Thomas Paperini al vertice, regalando a Lion Motor Events un esaltante monopolio delle prime posizioni in classifica. Agonismo, quello proposto dai due piloti portacolori della struttura di Jacopo Civelli, ridimensionato da una toccata accusata dalla GR Yaris Evo di Paleari – condivisa con il copilota Davide Bozzo – sulla sesta prova speciale, la Igliano. Un contatto che ha appesantito il riscontro di Paleari di trenta secondi, non negandogli, tuttavia, la possibilità di proseguire nella rincorsa ad una posizione di vertice nel monomarca, concretizzata con la conquista della terza posizione finale.

La fase conclusiva di gara stava delineando una seconda affermazione per Thomas Paperini e Simone Fruini quando – nella penultima prova speciale in programma – la GR Yaris Evo dell’equipaggio pistoiese è incappata in un’uscita di strada, vanificando la vittoria e l’acquisizione di punteggio utile in ottica campionato. Per il pilota toscano, vincitore nella prima manche di campionato, rimangono inalterate le prospettive legate ad un feeling divenuto ottimale con l’esemplare a trazione integrale “comasco”.

Medesimo epilogo per Jean Claude Vallino: il diciottenne pilota ligure, affiancato per la prima volta dal copilota Corrado Corthoud, è stato costretto al ritiro nella fase centrale del confronto a causa di una toccata, particolare che ha compromesso la funzionalità della vettura. Sensazioni positive, quelle riscontrate prima del ritiro dall’Under 23 di Lion Motor Events, maturate sui chilometri di una gara di alto contenuto tecnico ed elevata selettività.

Il Rally Regione Piemonte, grazie al risultato conquistato da Tommaso Paleari, ha garantito a Lion Motor Events una presenza marcata ai vertici della classifica assoluta piloti, con Thomas Paperini e Tommaso Paleari rispettivamente in seconda e terza piazza, divisi da un solo punto. Il prossimo appuntamento vedrà i tre portacolori della squadra lariana confrontarsi sull’asfalto del Rally San Marino di Castrozza, il 23 e 24 giugno.