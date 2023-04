Elena Ballarani entra nel Consiglio USSI Umbria

Nell’ultima riunione svoltasi a Todi, il gruppo umbro dell’Ussi ha dato il benvenuto in consiglio ad Elena Ballarani. Voce e volto di TEF Channel, prende il posto di Marco Taccucci, che aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali al termine dell’ultima seduta.

Dopo la presa d’atto e l’accoglimento delle dimissioni, il consiglio direttivo di Ussi Umbria ha verificato l’indisponibilità dei candidati professionali non eletti alla surroga e dunque ha deciso all’unanimità la cooptazione di Elena Ballarani, seconda donna in assoluto nella storia del consiglio di Ussi Umbria.

Nel ringraziare Marco Taccucci per l’impegno profuso in questi anni, Ussi Umbria accoglie Elena Ballarani, ringraziandola per l’immediata disponibilità a mettersi al servizio dei giornalisti sportivi umbri, certa che potrà fornire un contributo importante alla causa.