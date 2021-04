Serie A:Crotone -Udinese 1-2

Udinese corsara a Crrotone. I friulani hanno battuto 2-1 i rossoblu di Cosmi , sconfitta che condanna definitivamente alla retrocessine la squadra calabrese.

De Paul e compagni , dopo tre sconfitte consecutive riportano in Friuli un’importante successo in chiave salvezza.

Gli ospiti si portano in vantaggio al 41’, quando De Paul riceve da Nestorovski e deposita con un destro morbido sotto l’incrocio; Simy pareggia su rigore al 68’ ma, 6 minuti dopo, una grande giocata di De Paul (poi espulso) per intervento in ritardo su Molina. .

IL TABELLINO

CROTONE-UDINESE 1-2

Crotone (3-5-2): Cordaz ; Djidji , Golemic , Cuomo (38’ st Rivière ); Pereira (1’ st Rojas ), Messias , Petriccione (32’ st Cigarini ), Molina S. , Reca; Ounas (32’ st Zanellato ), Simy . A disp.: Festa, Crespi, Magallán, Luperto, Rispoli, Di Carmine, Vulic, Henrique. All.: Cosmi

Udinese (3-5-2): Musso ; Bonifazi , Nuytinck , Samir ; Molina N. (47’ st Becão ), De Paul , Walace (25’ st Arslan ), Pereyra , Stryger Larsen ; Nestorovski (25’ st Forestieri ); Okaka . A disp.: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Braaf, Micin, Llorente, De Maio, Zeegelaar. All.: Gotti 6Arbitro: Massimi

Marcatori: 41’ De Paul (U), 23’st rig. Simy (C), 29’ st De Paul (U)

Ammoniti: Pereyra (U), Forestieri (U)

Espulsi: al 45’ st De Paul (U) per un intervento in ritardo su Molina S. (C)