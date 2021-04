Serie A: Sassuolo-Firentina 3-1 con doppietta di Berardi che fa 100!

Il Sassuolo conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro il Benevento. Al Mapei Stadium a farne le spese è la Fiorentina di Beppe Iachni .

Eppure al 31′ i viola sono passati in vantaggio: errore in appoggio di Ferrari , palla recuperata da Bonaventura che parte veloce verso l’area di rigore avversaria, servizio per Ribery con il francese pronto restituisce palla all’ex Milan , dal limite il sinstro potente sotto la traversa batte Consigli.

Prima del riposo Castrovilli sfiora il raddoppio il palo nega al giovane viola la gioa del gol.

Nella ripresa il Sassuolo ribalta il risultato grazie ai due rigori di fila trasformati dal neo entrato Berardi (59′ e 62′) , l’attaccante si trova a tu per tu con Dragowski, che nel tentativo di agguantare palla in uscita lo travolge. Inevitabile il penalty, trasformato magistralmente dal calciatore calabrese. La Fiorentina è in confusione, il Sassuolo preme sull’acceleratore e dopo appena tre minuti dal pari Aureliano fischia un secondo calcio di rigore (fallo di Pezzella su Raspadori). Berardi non cambia lato, ma sceglie il rasoterra e Dragowski è spiazzato per la seconda volta.

Lopez al (75′) chiude la sfida. La Viola rischia ora di vedere assottigliarsi pericolosamente il margine sulla zona retrocessione.

IL TABELLINO

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Muldur (41′ st Marlon), Chiriches , Ferrari, Rogerio (1′ st Kyriakopoulos ); Obiang , Lopez ; Traorè (1′ st Defrel), Djuricic (1′ st Berardi), Boga ; Raspadori (31′ st Locatelli ).

Allenatore: De Zerbi

Fiorentina (3-5-2): Dragowski ; Milenkovic , Pezzella , Caceres ; Venuti (33′ Malcuit ), Bonaventura (26′ st Callejon ), Pulgar , Castrovilli (26′ st Eysseric ), Biraghi (38′ st Kouame ; Ribery , Vlahovic .

Allenatore: Iachini

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 31′ Bonaventura (F), 14′ st rig. e 17′ st rig. Berardi (S), 30′ st Lopez (S)

Ammoniti: Traorè (S), Castrovilli (F), Milenkovic (F), Lopez (S), Biraghi (F), Obiang (S), Eysseric (F), Pulgar (F