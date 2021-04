Motogp , Gran Premio del Portogallo: Quartararo pole davanti a Rins

Fabio Quartararo (Yamaha? si aggiudica la pole nel Gran Premio del Portogallo classe Mootogp. Undicesima pole in carreiera per il pilota transalpino

In prima fila con con Quiartararo , Alex Rins con la Suzuki e il leader della classifica iridata Johann Zarco, Ducati Pramac. I due sono staccati dalla vetta di 0.089s e 0.129s. Per Zarco anche una scivolata senza conseguenze.

Jack Miller con la Ducati ufficiale aprirà la seconda fila, dove troviamo anche Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e un eccellente Marc Marquez, al rientro dal lungo calvario (ben tre interventi chirurgici all’omero del braccio destro, a seguito dalla caduta di Jerez 2020.

Al settimo posto Aleix Espargarò . che sarà affiancato dall’ottimo Luca Marini, (Ducati Avintia Sky VR46) e dall’iridato 2020 Joan Mir (Suzuki).

Quarta fila per la KTM di Miguel Oliveira. Bagnaia ( (Ducati) e Vinales (Yamaha) entrambi penalizzati per aver ecceduto i limiti della pista partiranno in 17/esima e 18/esima posizione.

Valentino Rossi non ha passato la Q1 così come Enea Bastianini, Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori. Rossi scatterà dalla 17esima casella, Bastianini subito prima dalla 16esima, Petrucci dalla 18esima e Savadori dalla 20esima.

MotoGp Qualifica 2 Portimao – GP Portogallo – I tempi