Moto3 Gp del Portogallo. Pole di Andrea Migno

Andrea Migno team Sniper si aggiudica la pole del Gran Premio del Portogallo classe Moto3.

Andrea Migno ha ottnuto il crono sul 1:47.883 precedendo per soli 149 millesimi Dennis Foggia (Leopard) e Jeremy Alcoba (Gresini). Seconda pole in carriera per il pilota di Cattolica.

Sergio Garcia (GASGAS) apre la seconda fila seguito da Gabriel Rodrigo (Gresini) e John McPhee (Petronas). Romano Fenati (Husqvarn 14/esimo: Niccolò Antonelli (KTM) 17/esimo

Moto3 Qualifica 2 Portimao – GP Portogallo – I tempi