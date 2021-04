F1 Gran Premio Emilia e Romagna e del Made in Italy. Pole di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc. Sainz eliminato nel Q2

Lewis Hamilton conquista lappole nel Gran Premio dell’Emilia e Romagna e Made in Italy. Ad Imola il campione del mondo cenra la pole numero 99 .

Al secondo posto la Red Bull di Sergio Perez davanti al compagno di scuderia Max Verstappen.

Qualifiche in chiaroscuro per la Ferrari: Charles Leclerc agguanta la seconda fila (+0.329) ma Carlos Sainz non passa il taglio del Q2 e scatterà dalla quinta fila. Pierre Gasly e Daniel Ricciardo appaiati sulla seconda linea dello schieramento.

GRIGLIA DI PARTENZA GP IMOLA F1 2021

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Pierre Gasly (AlphaTauri)

6. Daniel Ricciardo (McLaren)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Valtteri Bottas (Mercedes)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. George Russell (Williams)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Nicholas Latifi (Williams)

15. Fernando Alonso (Alpine)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)