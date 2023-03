Champions league – sorteggio; sarà Milan – Napoli, e Inter – Benfica

Milan-Napoli e Inter – Benfica nei quarti di finale di Champions League.

Milan Napoli al ‘Maradona’ il 12 aprile, gara di ritorno il 18 aprile, Benfica -Inter , andata l’11 aprile , ritorno a San Siro il 19 aprile.

IL TABELLONE DEI QUARTI

Sfida 1: Real Madrid vs Chelsea

Sfida 2: Benfica vs Inter

Sfida 3: Manchester City vs Bayern Monaco

Sfida 4: Milan vs Napoli

L’ACCOPPIAMENTO IN SEMIFINALE

Sfida 4 vs Sfida 2

Sfida 1 vs Sfida 3

LE DATE

11 aprile: Benfica-Inter (su Canale 5) e Manchester City-Bayern Monaco

12 aprile: Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea

18 aprile: Napoli-Milan (su Canale 5) e Chelsea-Real Madrid

19 aprile: Inter-Benfica e Bayern Monaco-Manchester City

Semifinali: andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio.

Finale: 10 giugno a Istanbul