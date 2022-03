Magia di Boga al 91′ , l’Atalanta batte il Leverkusen 1-0 e vola ai quarti Europa league

L’ Atalanta si è qualificata ai quarti di finale di Europa League.

Dopo il 3-2 dell’andata a Bergamo, i nerazzurri di Gasperini si sono imposti anche in casa del Bayer Leverkusen vincendo 1-0. Boga al 91′ in contropiede velocissimo a piazzare la palla alle spalle di Hradecki. Prino tempo con Musso protagonista , il portiere atalantino nega la gioa del gol a Diaby. Qualche incursione di Muriel , poi si va al riposo.

nella ripresa si gioca nella metà campo dei nerazzurri, ancora Diaby solo davanti a Musso , ancora un intervento importante del portiere della dea.

Il bayer attacca, ma non trova sbocchi , poi il contropiede di Boga che fa felice Gasperini con i 1200 tifosi accorsi a Leverkusen .

IL TABELLINO

LEVERKUSEN-ATALANTA 0-1 (and. 2-3)

Leverkusen (4-1-4-1): Hradecky ; Fosu-Mensah (16′ st Bellarabi ), Tah , Tapsoba , Hincapie ; Aranguiz (37′ st Alario ); Diaby , Palacios (16′ st Andrich ), Demirbay (16′ st Azmoun ), Bakker ; Adli . A disp.: Grill, Lomb, Koussounou, Paulinho, Sinkgraven. All.: Seoane

Atalanta (3-4-1-2): Musso ; Toloi (10′ Djimsiti ), Demiral , Palomino ; Hateboer , De Roon , Freuler , Zappacosta (33′ st Pezzella ); Koopmeiners ; Malinovskyi (20′ st Boga ), Muriel (33′ st Pessina). A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Scalvini, Pasalic. All.: Gasperini .

Arbitro: Letexier (Francia)

Marcatori: 46′ st Boga

Ammoniti: Fosu-Mensah, Diaby, Andrich (L)