Europa league : Bayer Leverkusen – Atalanta. Stasera per un posto ai quarti di finale

Atalanta, a Leverkusen contro il Bayer per difendere il 3 a 2 nel natch d’andata.

Problemi per il Leverkusen , nell’ultimo turno di campionato la stella Wirtz, si è infortunato al ginocchio nell’ultimo turno di campionato e ha già finito la sua stagione.

Come nel match d’andata assente il bomber Schick , Soane deve anche rinunciare al terzino destro Frimpong.

Alario sarà ancora il centravanti e sarà sostenuto dalle ali Adli e Diaby e da Palacios che per l’occasione sarà avanzato sulla linea dei trequartisti.

In casa Atalanta, out ancora una volta Zapata e con Miranchuk non in perfette condizioni, il russo continua ad allenarsi a parte, sarà Muriel a partire titolare sperando di replicare la splendida prestazione della gara di andata. Alle sue spalle probabile conferma di Malinovskyi e Koopmeineirs, il resto dell’undici dovrebbe essere deciso. Davanti a Musso spazio al terzetto Toloi, Demiral, Djimsiti.

Queste le probabili formazioni:

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario. All. Seoane.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.