I campioni in carica si prendono il loro posto nei quarti di finale di Champions League.

Il Chelsea batte il Lille anche fuori casa e, dopo il 2-0 all’andata, si ripete 2-1 in rimonta. I francesi credono nella rimonta e sbloccano al 38’ con il rigore di Burak Yilmaz per una mano di Jorginho, ma i Blues pareggiano già nel primo tempo con Pulisic. Dopo il palo di Xeka, Azpilicueta al 71’ sigla il gol della sicurezza per gli uomini di Tuchel.