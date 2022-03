Champions league : all’Allianz Stadium si consuma la ‘Caporetto’ bianconera. Villareal ai quarti di finale. Juve confitta 3-0

Ai quarti passa il Villareal .

Il match l nel match d’andata terminato 1-1 . lo 0-3 condanna i bianconeri e amaramente a salutare la competizione europea.

Juve che si è sciolta ‘come neve al sole’. Ultimi 12 minuri , del match fatali alla squadra di Allegri dopo aver dominato sul piano del gioco e delle occasioni . Nel primo tempo tre le occasioni per passare in vantaggio, la più ghiotta , la traversa centrata da Vlahovic : girata mancina del serbo con Rulli battuto e perfetta, sfortunato l’attaccante bianconero. Al (35’) ancora Vlahovic che sugli sviluppi di un corner si ritrova il pallone sulla testa a due passi dalla porta, ma colpisce addosso a Rulli. La Juve chiude il primo tempo sullo 0-0, con più di un rimpianto, un paio di mezzi brividi corsi, ma nessun intervento di Szczesny.

Nella ripresa è sempre la Juve che manovra ed è padrona , il Villareal controlla e non si espone .ma sul una delle poche manovre degli spagnoli al (78’) subiscono l’1 a 0 su calcio di rigore causato da Rugani: azione di Coquelin e Moreno (subentrati a Trigueros e Lo Celso) , il difensore juventino mette giù in area l’attaccante , l’arbitro va a rivedere al monitor l’epiodio e conferma il penalty , dal dischetto Moreno non sbaglia .

La Juve è sempre padrona del gioco e cerca di reagire, il Villareal al contrario cerca di addormentare il ritmo.

Dybala e Kean subentrati a Rugani e Morata cercano di vivacizzare ancora di più il gioco, ma nei bianconeri avanza il nervosismo e il Villareal ne approfitta e chiude il match con Torres (40’) , l’azione sugli sviluppi da calcio d’angolo e dormita totale di De Light. Juve in ginocchio quasi a tappeto , così il colpo definito umiliante del k.o. arriva in pieno recupero (45+”9 ancora su calcio di rigore a seguito di un veloce contropiede, causato da un fallo di mano dello stesso de Ligt e trasformato da Danjuma. Risultato da libro giallo che fa rabbrividire .Juve fuori agli ottavi per il terzo anno di fila.

IL TABELLINO

Juventus-Villarreal 0-3

Juventus (4-4-2): Szczesny ; Danilo , de Ligt , Rugani (34′ st Dybala ), De Sciglio ; Cuadrado , Arthur , Locatelli (38′ st Bernardeschi ), Rabiot ; Vlahovic , Morata (40′ st Kean ).

Allenatore: Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli ; Aurier , Albiol , Torres , Estupinan ; Pino (19′ st Chukwueze ), Parejo (41′ st Pedraza ), Capoue , Trigueros (19′ st Coquelin ); Lo Celso (29′ st Moreno ), Danjuma .

Allenatore: Emery

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 33′ st rig. Moreno (V), 40′ st Torres (V), 45’+2 st rig. Danjuma (V)

Ammoniti: de Ligt (J)