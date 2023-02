SERIE BKT – Perugia – Ternana. Le ultimissime in vista del derby

(di Marco Foianesi). – Attesa, trepidazione e ansia per questo 97 derby umbro. La classifica recita Ternana 34, Perugia 26. La posta in palio è alta non solo per una questione regionale che salverebbe sicuramente una stagione, ma perché i punti in questa fase del campionato contano eccome.

Due squadre alle prese con le tante assenze ed infortuni, che lasciano dubbi ed incertezze.

A Perugia mister Castori, dopo la sconfitta patita ad Ascoli per 1-0, rischia di presentarsi con un attacco spuntato viste le probabili assenze di Olivieri e Di Serio che non si sono allenati, ma anche in difesa è in dubbio un protagonista come il centrale Dell’Orco, sicura l’assenza di Curado infortunatosi nella partita vinta per 4-0 con Brescia, l’ultima giocata in casa.

A Terni si respira la stessa aria. Troppe assenze condiziano le scelte di mister Andreazzoli. Fuori casa non vince dalla trasferta di Benevento ad ottobre. L’infermeria si presenta piena tra acciaccati ed infortunati.Oltre a Bogdan e Agazzi infortunati già la settimana prima e Capuano da ottobre, si sono aggiunti nella partita contro il Parma, finita in pareggio 1-1, Corrado , Favilli e Ghiringhelli. Assente sicuro lo squalificato difensore Diakite.

Da SOTTOLINEARE che in occasione del derby il Comune ha disposto in accordo con la questura un’ordinanza anti alcol per lo stadio Curi e l’area di Pian di Massiano che prevede il divieto di vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi dalle 13 alle 20.

Perugia-Ternana le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Iannoni, Lisi; Kouan; Matos, Di Carmine. All. Castori

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Martella; Capanni, Di Tacchio, Palumbo,Defendi; Coulibaly, Falletti; Partipilo. All. Andreazzoli