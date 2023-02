RUN5000 Staffetta di Beneficenza.Presentato il charity program della Bologna Marathon 2023

Staffetta di solidarietà il cui ricavato sarà devoluto agli enti del Terzo Settore aderenti all’iniziativa Correre fa bene, soprattutto per beneficenza.Foto Claudio Greinschi

RUN 5000 è una staffetta di beneficenza che si correrà lo stesso giorno della Maratona di Bologna, il 5 Marzo 2023.

L’inizativa di Bologna Sport Marathon in collaborazione con il CSI, Comitato Provinciale Bologna, con Confcommercio Ascom Bologna, con la Federazione degli Enti del Terzo Settore e con il supporto di Banca di Bologna e di Coop Alleanza 3.0, intende sostenere un progetto benefico che coinvolge tante realtà no profit della città .

Alla staffetta, il cui percorso è di 5 chilometri + 5 chilometri da percorrere in squadre formate da quattro persone, hanno aderito A.I.A.S. Bologna Onlus, Fanep Odv, Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Face Foundation Italia, Fondazione Dopo di Noi Onlus, Fondazione Ant Italia Onlus, Susan G. Komen Italia, Fondazione Opimm (Opera dell’immacolata Onlus), Associazione L’Aliante, Amaci Odv, Ageop Ricerca Odv, Ail Bologna Odv, Angsa Bologna, Loto Onlus.

«Abbiamo accolto con convinzione l’iniziativa organizzata dagli Enti del Terzo Settore che con la loro Run5000 lanciano un messaggio di inclusione e solidarietà a cui tutta la città ha risposto presente – spiega Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna –. Il nostro grazie va a tutte quelle realtà che con tenacia e determinazione, superando ogni difficoltà, aiutano chi è in situazioni di fragilità. Aderire alla Run5000 è l’occasione per ricambiare quanto fanno ogni giorno le realtà che compongono il mondo del Terzo Settore».

«La Run5000 è un evento importante perché porta con sé anche quella dimensione sociale che caratterizza il mondo sportivo bolognese nel suo complesso, ringrazio Ascom per aver riunito gli enti del terzo settore per un grande momento di solidarietà», commenta Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna.

«Come Bologna Sport Marathon abbiamo fortemente voluto questa staffetta perché riteniamo che lo scopo di un evento sportivo sia anche quello di generare solidarietà e dare sostegno a chi si dedica agli altri – dice Teresa Lopilato, presidente Bologna Marathon –. Siamo certi che Run5000 crescerà nel tempo grazie all’entusiasmo e all’impegno dei numerosi Enti del Terzo settore che tanto si stanno prodigando per la realizzazione di questa prima edizione».

l taglio del nastro della Run5000 scatterà dall’incrocio tra via Rizzoli e via Indipendenza, si proseguirà verso via Irnerio fino a Porta San Donato. I partecipanti svolteranno poi per via Zamboni, via Petroni, Pizza Aldrovandi, Strada Maggiore e via Fondazza. L’ultimo tratto prevede il passaggio in via Santo Stefano, via Farini e via Castiglione per poi tornare infine in via Rizzoli, dove ci sarà il cambio della staffetta.

«Con grande soddisfazione voglio presentare la Run5000, una competizione nuova che non ha solo una finalità sportiva, ma che soprattutto ha come obiettivo la solidarietà. Questa Run5000 è metafora della vita quotidiana di ogni ente del Terzo Settore, perché ci insegna che nessuno può vincere da solo, ma che unendo le forze di tutti possiamo arrivare al traguardo – prosegue Nicola Turrini, presidente Federazione Terzo Settore Confcommercio Ascom Bologna –. Penso ai volontari, ai sostenitori, a chi dedica il proprio tempo a portare avanti l’attività degli Enti: a tutti loro vanno la mia ammirazione e la mia gratitudine. Ringrazio tutti gli Enti che hanno deciso di partecipare a questa prima edizione della Run5000 con le loro squadre, le cui quote di iscrizione andranno a sostenere gli enti stessi. Ringrazio Confcommercio Ascom Bologna e la Bologna Marathon per la collaborazione e il Comune di Bologna per la sensibilità e il supporto offerto. Sono certo che il 5 marzo sarà una bellissima giornata di sport e solidarietà».

Alla Run5000 possono iscriversi adulti e bambini, anche con disabilità, facendo riferimento a uno degli Enti aderenti all’iniziativa. Per partecipare, le iscrizioni scadono venerdì 24 febbraio (info su www.bolognamarathon.run), bisogna formare una squadra di quattro persone. La quota di partecipazione fungerà da donazione per l’Ente prescelto. A ogni partecipante verrà data in dotazione una maglietta e una pettorina personalizzata con il logo della corsa, grazie a un sostenitore d’eccezione come Banca di Bologna, mentre Coop Alleanza 3.0 renderà più ricco il pacco gara e il ristoro finale dei partecipanti con prodotti a marchio Coop.

«Prosegue il nostro impegno verso iniziative sportive con risvolti di responsabilità sociale, solidarietà e inclusività – conclude Alberto Ferrari, Direttore Generale di Banca di Bologna –. In questa importante manifestazione abbiamo scelto di essere accanto alla staffetta Charity, il cui ricavato andrà a favore di associazioni e onlus del territorio. Contribuire a progetti di questo tenore, rappresenta per noi un’opportunità per creare rete e maggiore valore per la comunità».