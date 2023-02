L’Inferno di Dante festeggia 10 anni di corsa a ostacoli.Si parte con la carica dei 500 sulla neve di Alpe Cimbra

Domenica 12 marzo l’obstacle race sceglie ancora la stazione di fondo presso .Malga Millegrobbe per aprire il circuito 2023, che si arricchisce di una quarta tappa.Oltre ogni ostacolo il grande ritorno della sport influencer di Pavia Roberta Mirata

Un decennale denso di emozioni, che neppure una pandemia è riuscito ad arrestare, alimentato dalla dirompente energia dei suoi obstacle runner, ovvero tutti quegli atleti, podisti e sportivi che dal 2014 con un pizzico di follia hanno reso la propria corsa più stimolante e accattivante mettendosi alla prova su ostacoli naturali e artificiali. E così Inferno, la sfida ideata e organizzata dalla SSD Andromeda, non solo ha sostenuto la nascita e la crescita di un intero movimento in Italia, rappresentato dalla ASD Federazione Italiana OCR, ma ha saputo evolversi nel tempo in un circuito che si regala ora una quarta tappa per celebrare la sua prima decade.

Domenica 12 marzo Inferno Snow lancerà ancora una volta sull’Alpe Cimbra la stagione 2023 nella stazione di fondo presso Malga Millegrobbe. A dispetto di freddo e neve, la winter edition è pensata veramente per il divertimento di tutti: muri da scavalcare, funi in equilibrio da percorrere, tratti di manto bianco in cui strisciare, pesi da trasportare e multirig da attraversare in sospensione tra corde, pioli e anelli. Lucifero, Caronte e Cerbero, nomi di dantesca memoria, sono solo alcuni degli ostacoli che i partecipanti si troveranno ad affrontare sfoderando forza, velocità, agilità, resistenza e soprattutto determinazione.

SERIES 2023: LE TAPPE DIVENTANO 4

Come da tradizione, Inferno non è solo una sfida sulla neve ma una Series creata per dilettare i propri appassionati in location e tracciati diversificati. Per la seconda tappa Park lo scenario sarà lo hu Altomincio village, nel Parco del Mincio tra le province di Verona e Mantova, sabato 13 e domenica 14 maggio. Il 16 luglio grande ritorno in Piemonte, nella Prato Nevoso Ski Area, per Inferno Alp con un’unica giornata di pura adrenalina sulle Alpi Marittime,mentre sabato 14 e domenica 15 ottobre allo hu Norcenni Girasole village di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, finalissima con la fangosa Mud edition.

In ogni data si potrà correre su distanza Short (+3km e +12 ostacoli) e Long (+10km e +25 ostacoli), scegliendo tra la categoria competitiva (pro) e non competitiva (open). A grande richiesta, raddoppia Inferno Kids che, oltre alla consueta edizione in Chianti, approderà a maggio in Veneto. Infine, in Toscana confermata la gara a team di tre membri, impegnati su 6 km disseminati di 12 ostacoli contando sulla reciproca cooperazione. Tutte le sfide competitive risultano qualificanti per Campionato Italiano, Europei e Mondiali. Iscrizioni aperte su infernorun.it

OLTRE OGNI OSTACOLO: L’INFERNO DI ROBERTA MIRATA

Inferno Snow 2019 è stata l’ultima gara della sport influencer Roberta Mirata. Di anni ne sono passati quattro e con essi due diagnosi di cancro: la prima al seno, solo pochi mesi dopo la sua prima partecipazione alla winter edition, e la seconda nel 2021 alla colonna vertebrale. Ora Roberta, dalla tenacia inarrestabile, intende ripartire simbolicamente proprio da dove tutto si era dovuto fermare, per poi affrontare tutte le tappe della Series. Ad ognuna darà un significato speciale riguardante il suo personale cammino: la prima sarà dedicata alla diagnosi, la seconda alla demolizione e alla ricostruzione, la terza alla recidiva, la quarta al futuro. #MiraOnHell e #MiraIsBack saranno i suoi cavalli di battaglia social insieme al suo mantra #UnPassoAllaVolta

“Una diagnosi di cancro ti fa davvero attraversare un Inferno, figuriamoci due – racconta la 44enne di Pavia – Il percorso è stato lungo e tortuoso. Ancora adesso sono sotto terapia ma con la voglia di fare e anche di strafare. Da 2 mesi sono tornata ad allenarmi e a ‘spingere forte’, per quel che si può ovviamente. Ma sono pronta ad affrontare Inferno in modalità Short, visto che al momento non riesco a correre più di 3 km. Di ostacoli ne ho superati tanti e la mia intenzione è quella di trasformare l’Inferno in Paradiso”.

INFERNO TRAINING DAY: ALLENARSI PER UNA OCR

Parte sabato 18 febbraio (ore 14.30 e ore 16) il calendario di allenamenti gratuiti personalizzati, in preparazione di ogni competizione, che si svolgeranno contemporaneamente negli Inferno Training Camp. I coach della Federazione Italiana OCR prepareranno i partecipanti nelle attrezzate aree indoor e outdoor presenti a Torino, Novara, Firenze, Bologna, Tarquinia (VT) e Lonato del Garda (BS). Le ulteriori sessioni pianificate si svolgeranno sabato 29 aprile, 24 giugno e 23 settembre.