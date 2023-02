SERIE A TIM – Kvara-Osimhen Sassuolo – Napoli 0-2

Napoli ha battuto 2-0 il Sassuolo nella 23a giornata di Serie A e Spallettoi festegghia le 10000 panchine.

Il Napoli contina la sua marcia i campioato e vola a +18 sull’Inter. Al Mapei Stadium partenopei in vantaggio al 12′ con Kvaratskhelia al termine di un’azione personale iniziata a metà campo.

La reaizone del Sassuolo è immediata con il palo centrato da Laurentiè. Il Napoli non accenna a dimunuire la pressione e con Osimhen al 26′, raddoppia , il tiro decenttato del nigeriano beffa Consigli sul primo palo.

Prima del riposo Laurienté va in gol , il Var annulla per posizione di offside Nella ripresa il Napoli potrebbe aumentare il vantaggio ma, Osimhen spreca in due occasioni. Pri ma del fischio finale Simeone va in gol , il colpo di testa su cross di Lozano il Var annulla per fuorigioco del messicano. Napoli settimo successo consecutivo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 0-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Zortea , Erlic , Ruan , Rogerio ; Frattesi (40′ st Alvarez ), Lopez 5 (40′ st Obiang), Henrique (33′ st Ceide ); Bajrami (33′ st Thorstvedt), Defrel (12′ st Pinamonti ), Laurienté . A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Harroui, Berardi, D’andrea. All.: Dionisi

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim , Olivera ; Anguissa (33′ st Ndombélé ), Lobotka , Elmas (39′ st Zerbin ); Politano (13′ st Zielinski ), Osimhen (39′ st Simeone), Kvaratskhelia (33′ st Lozano ). A disp.: Gollini, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano. All.: Spalletti .

Arbitro: Colombo

Marcatori: 12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen

Ammoniti: Laurienté, Lopez (S); Elmas, Zielinski (N)