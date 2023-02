Juventus , Allegri  “Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio tecnicamente nella velocità di palla”.

Dop il pareggio col Nantes,(1-1) Massimiliano Allegri è un fiume in piena

“C’è una cosa sola che conta nel calcio, vincere – ha tuonato a fine partita ai microfoni di Sky Sport -. Le mie squadre vogliono vincere 1-0? Mi stufo a sentire dire queste ca**ate che dite. Ma chi è che vuole vincere 1-0? Non fatemi arrabbiare. Guardate quanti gol hanno fatto le mie squadre! Voi chiacchierate di niente, per me parlano i numeri. le mie squadre hanno avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Hanno sempre fatto dai 70 agli 80 gol”. “Il rigore nel recupero? E’ inutile parlare di fallo di mano, di rigore, di secondo cartellino giallo… – ha aggiunto analizzando la gara