Europa League e Conference League . I Risultati

In Europa League Roma sconfitta contro il Salisburgo (1-0). Pareggio (1-1) tra Juve e Nantes.

Finisce 2-2 fra Barcellona e Manchester United. Vittorie per Siviglia e Monaco contro PsV e Bayer Leverkusen. Pareggiano in casa Ajax e Sporting Lisbona. In Conference vittorie di Fiorentina e Lazio.

EUROPA LEAGUE

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 2-2

50′ Alonso (B), 53′ Rashford (M), 58′ Kounde (aut. M), 76′ Rapinha (B)

AJAX-UNION BERLINO 0-0

SHAKTHAR DONETSK-RENNES 2-1

10′ Kryskiv (S), 45′ Bondarenko (rig. S), 58′ Toko Ekambi (R)

SALISBURGO-ROMA 1-0

88′ Capaldo

BAYER LEVERKUSEN-MONACO 2-3

7′ Embolo (M), 47′ Diaby (B), 63′ Wirtz (B), 74′ Diatta (M), 90’+3 Disasi (M)

SIVIGLIA-PSV EINDOVHEN 3-0

45′ +1 En-Nesyri, 50′ Ocampos, 54′ Gudelj

SPORTING LISBONA-MIDTJYLLAND 1-1

77′ Ashour (M), 90’+4 Coates (S)

JUVENTUS-NANTES 1-1

13′ Vlahovic (J), 60′ Blas (N)

CONFERENCE LEAGUE (ANDATA SPAREGGI)

BODO GLIMT (Nor)-LECH POZNAN (Pol) 0-0

QARABAG (Aze)-GENT (Bel) 1-0

TRABZONSPOR (Tur)-BASILEA (Svi) 1-0

BRAGA (Por)-FIORENTINA (Ita) 0-4

AEK LARNACA (Cip)-DNIPRO (Ucr) 1-0

SHERIFF (Mol)-PARTIZAN BELGRADO (Ser) 0-1

LUDOGORETS (Bul)-ANDERLCHT (Bel) 1-0

LAZIO (Ita)-CLUJ (Rom) 1-0