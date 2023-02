Conference League In dieci la Lazio batte il Cluji 1-0

:

Lazio batte 1-0 il Cluj nell’andata dei playoff di Conference League e fa un bel passo verso la qualificazione agli ottavi.

La squadra di sarri decimata dalla decisone dell direttor edi gata al 10′ per un falo da ultimo uomo di Patric su Krasniqi. I romeni in superirotà numerica giocando invece con poca velocità.

Il gol che regala la vittotia alla Lazio lo realizza Ciro Immobile: splendida la conclusione al volo che nel recupero del primo tempo non lascia scampo a Scuffet. Tra sette giorni in Romania il match di ritorno.

IL TABELLINO

LAZIO-CLUJ 1-0

Lazio (4-3-3): Maximiano ; Lazzari , Casale , Patric , Hysaj (16′ st Marusic ); Milinkovic-Savic , Marcos Antonio (18′ Gila ), Vecino Felipe Anderson (37′ st Cancellieri), Immobile (16′ st Pedro), Zaccagni . A disp.: Magro, Provedel, Pellegrini, Cataldi, Basic, Luis Alberto, Bertini. All.: Sarri

Cluj (4-4-2): Scuffet ; Manea , Yuri Matias , Burca , Camora6; Deac (1′ st Petrila ), Boateng (1′ st Cvek ), Muhar (16′ st Hoban ), Krasniqi 6; Yeboah (37′ st Janga sv), Birligea (16′ st Malele ). A disp.: Balgradean, Billong, Tiru, Kolinger, Bordeianu, Braun, Fica. All.: Petrescu

Arbitro: Pawson (Inghilterra)

Marcatori: 45+4 Immobile (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Boateng (C), Milinkovic-Savic (L), Yuri Matias (C), Hysaj (L), Hoban (C)

Espulsi: 15′ Patric (L) per aver interrotto una chiara occasione da gol