Attività intensa intorno alla Strasimeno

(di Ganriele Gentili).- Promozione a 360° per la Strasimento, la cui 21esima edizione si svolgerà il 12 marzo con partenza e arrivo a Castiglione del Lago coinvolgendo tutto il territorio limitrofo allo specchio d0acqua. Gli organizzatori in questi giorni sono impegnati a Marina di Carrara dove domenica si svolgerà la White Marble Marathona, una delle prove consociate all’ultramaratona umbra.

Presso lo stand della Strasimeno nella zona di partenza e arrivo della maratona toscana, si potrà provvedere non solo all’iscrizione per la classicissima del 12 marzo concorrendo così all’estrazione di due pettorali gratuiti, ma anche all’iscrizione alla Milano Marathon del 2 aprile a costi convenzionati, cosa di non poco conto considerando che per l’appuntamento internazionale meneghino i pettorali disponibili sono ormai pochissimi e al massimo prezzo. Sempre allo stand della Strasimeno si potranno anche ottenere informazioni sul Giro del Lago di Chiusi del 17 settembre e provvedere anche all’iscrizione per la stessa White Marble Marathon con uno sconto speciale.

Ricordiamo che la Strasimeno è l’unica gara in Italia con ben 5 percorsi allestiti in contemporanea, tutti a sé stanti: la 58 km ha partenza e arrivo a Castiglione, la maratona si concluderà a Sant’Arcangelo, la 34 km al lungolago di San Feliciano, la mezza a Passignano, la 10 km a Borghetto di Tuoro. Previste anche 4 camminate non competitive, un impegno organizzativo mai visto.

Le iscrizioni chiuderanno il 7 marzo. Provvedendo entro il 19 febbraio si può però ancora risparmiare: il costo per le gare competitive è di 55 euro per l’ultra, 45 per la maratona, 35 per la 34 km, 30 per la mezza e 13 euro per la 10 km. Una ragione in più per provvedere, magari prevedendo una scappata a Marina di Carrara…