Champions League, Inter-Liverpool 0-2:

I Reeds passano al Meazza 2-0. Firmono e Salah puniscono i nerazzurri

Non sarà un’impresa facile quella dell’Iter nel match di ritorno ottavi Cahmapions league ribaltare il 2 a 0 incassato ieri sera allo stadio ‘Meazza di San Siro’ contro il Liverpool.

Al 75′ Firmino ha anticipato Bastoni sugli sviluppi di un corner sorprendendo Handanovic con un pallonetto sul secondo palo e otto minuti più tardi è toccato a Salah, fino a quel momento molto bene controllato, calciare in rete un pallone vagante in area in seguito a un traversone dalla destra

IL TABELLINO

INTER-LIVERPOOL 0-2

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij (43′ st Ranocchia ), Bastoni (45′ st Dimarco ); Dumfries (43′ st Darmian ), Vidal (43′ st Gagliardini), Brozovic , Calhanoglu , Perisic ; Dzeko , Martinez (25′ st Sanchez ). A disp.: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Caicedo, Sangalli, Carboni. All.: Inzaghi

Liverpool (4-3-3): Alisson ; Alexander-Arnold , Van Dijk , Konate , Robertson ; Elliott (14′ st Keita ), Fabinho (14′ st Henderson ), Thiago ; Salah , Diogo Jota (1′ st Firmino ), Mané (14′ st Diaz ). A disp.: Kelleher, Matip, Tsimikas, Milner, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Gomez. All.: Klopp

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 30′ st Firmino, 37′ st Salah