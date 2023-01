“Molto soddisfatto della vittoria”

” Gli scontri diretti sono tutte gare difficili. Tanta grinta in campo, noi l’abbiamo bene interpretata, poi il tirorno della Samp ci ha messo un po in difficoltà ma, non abbiamo mai rischiato.

In generale a parte l’episodio finale la partita è stata buona e combattuta, contro una squadra ostica”. Così il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, nel post paryita dopo la vittoria contro la Sampdoria.