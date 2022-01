Villeneuve completa il test Daytona 500 per il Team Hezeberg

Jacques Villeneuve ha completato con successo i due giorni di test NASCAR di nuova generazione di questa settimana per il Team Hezeberg al Daytona International Speedway in preparazione al piano del team di competere nella 64a edizione della Daytona 500 il mese prossimo.

Il team europeo ha invitato Villeneuve a competere nell’iconico evento dopo le sue esibizioni vincenti in gara nel Campionato Europeo NASCAR Whelen 2021. Guiderà la Ford Mustang #27 del Team Hezeberg.

Villeneuve non è estraneo al mondo delle corse NASCAR avendo gareggiato in eventi selezionati dopo il suo ritiro dalla Formula 1 nel 2006. Non vede l’ora di tornare a correre negli Stati Uniti e di lavorare con il Team Hezeberg per sviluppare le prestazioni della vettura.

Un primo test con la squadra si è svolto a Charlotte lo scorso ottobre. La partecipazione di Villeneuve alla Daytona 500 il 20 febbraio dipenderà dall’esito della gara di qualificazione tre giorni prima. Il franco-canadese si sta godendo la sfida.

“Ci sono alcune gare al mondo che si distinguono per me: la Indy 500, la 24 Ore di Le Mans e la Daytona 500”, ha detto Villeneuve. “Fa parte di quel piccolissimo gruppo di gare speciali che, se ne hai la possibilità, provalo.”

“È stato fantastico essere di nuovo al volante di una NASCAR Next Gen a Daytona questa settimana. È davvero impressionante da guidare. È stato un buon test con il nuovo team e, anche se abbiamo del lavoro da fare con l’assetto delle qualifiche, siamo stati a nostro agio e veloci quando abbiamo corso nel gruppo. La squadra è all’inizio del suo viaggio qui, ma stiamo lavorando bene e stiamo facendo progressi”.

Jacques Villeneuve ha vinto la PPG Indycar World Series del 1995 per il Team Green con quattro vittorie a titolo definitivo inclusa la 500 Miglia di Indianapolis di quella stagione. È arrivato 2 ° nel Campionato del mondo di Formula 1 FIA nel 1996 prima di vincere il Campionato del mondo con il team Williams nel 1997. Durante la sua Formula 1 in carriera ha ottenuto 11 vittorie nei Gran Premi, 13 pole position e 23 podi. Ha partecipato alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans con la Peugeot debuttando nel 2007 e finendo 2° nel 2008.