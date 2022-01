Sere A: Atalanta -Inter 0-0

Nel posticipo serale , la sfida clou della 22^ giornata di Serie tra Atalanta e Inter finisce 0 a 0.

Pareggio giusto al Gewiss Stadium. Atalanta con gli uomini contati assenti: Zapata,Malinowski,Ilicic,Gosens, Toloi e Hateboer . Inzaghi prefrisce mandare in campo D’Ambrosio al posto di De Vrij, Dumfries lascia il posto a Darmian e in attacco Sanchez viene preferito a Lautaro

Nel primo tempo l’occasione più bisogna attendere 24 minuti per la prima occasioni capitata sui piedi di Sanchez, ma Musso si suoera con una stupenda parata. A inizio ripresa Handanovic lo imita su Pessina (49′), poi il portiere argentino dice no alle conclusioni di Dzeko (59′) e Vidal (76′). Nel finale è l’Atalanta a rendenrsi pericolosa con Handanovic (350° partita in Serie A) evita di capitolare sulle conclusioni di Muriel e Pasalic.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 0-0

Atalanta (4-2-3-1): Musso ; Djimsiti , Demiral , Palomino , Pezzella ; De Roon , Freuler ; Pessina (33′ st Miranchuk ), Koopmeiners , Pasalic ; Muriel (41′ st Piccoli ). A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Zuccon, Cittadini, Panada, Zappacosta. All.: Gasperini

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio , Skriniar , Bastoni (38′ st De Vrij ); Darmian (21′ st Dumfries ), Barella , Brozovic 6, Calhanoglu (21′ st Vidal ), Perisic ; Sanchez (22′ st Correa ), Dzeko (37′ st Lautaro Martinez). A disp.: Radu, Gagliardini, Vecino, Sensi, Kolarov, Ranocchia, Dimarco. All.: Inzaghi

Arbitro: Massa

Ammoniti: De Roon (A), Brozovic (I), Calhanoglu (I), Palomino (A)

