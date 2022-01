Italia: per i giocatori azzurri i diffida cancellate tutte le ammonizioni

Buone notizie per il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini.

Accogliendo la richiesta presentata dalla UEFA, la FIFA ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. L’Italia, che il 24 marzo a Palermo ospiterà la Macedonia del Nord e che battendo i macedoni affronterebbe in finale il 29 marzo la vincente del match tra Portogallo e Turchia, aveva 10 giocatori in diffida: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, e Tonali.