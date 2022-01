Firenze’s callimg: ecco le finaliste!

HP Team, Skorpions, Giaguari e Seamen a caccia dei titoli giovanili. In Coppa Italia sarà derby tra Seamen e Rhinos, con la finale spostata a Domenica 23 gennaio, ore 16.00. (nella foto di Barbara Audoglio , Piacentini (legio) in azione)

Pronostici rispettati nel Campionato U18, con Skorpions Varese e HP Team che si sbarazzano degli avversari senza troppi patemi, e si presenteranno a Firenze con una regular season perfetta alle spalle. A Vedano Olona, il divario tra Skorpions e Lions è apparso netto sin dal primo quarto, chiuso dai varesini 21 a 0, con una bella rimonta dei bergamaschi nel secondo quarto che ha solo dato l’illusione di poter cambiare le carte in tavola. Organizzati, preparati sia fisicamente che tatticamente, coesi e consapevoli dei propri mezzi: i giovani scorpioni continuano ad impressionare, partita dopo partita, avversario dopo avversario, concedendo poco o niente e dominando il campo in ogni settore. La finale del Campionato, fissata per sabato 22 gennaio alle ore 17.30, li vedrà opposti ad un altro team ‘schiacciasassi’, ovvero l’HP Team, riuscitissima unione tra Panthers Parma e Hogs Reggio Emilia, infarcita di talenti e capace di rifilare 34 punti ai Guelfi Firenze, squadra arrivata imbattuta in semifinale ma pesantemente ridotta nei ranghi. Le difficoltà legate al Covid hanno purtroppo pregiudicato il cammino di tante squadre anche nei nostri campionati, ma per tutti deve restare la soddisfazione di essere comunque riusciti a scendere in campo, dopo lo stop del 2020, rendendo onore ai colori della propria squadra e a uno sport che, a suon di sacrifici, sta regalando enormi soddisfazioni all’Italia.

Niente da fare per le squadre romane in U15 e Coppa Italia: Gladiatori, Legio XIII e Ducks devono cedere le armi, rispettivamente, a Seamen, Giaguari e Rhinos e dire addio al sogno di Firenze. Non c’è stata storia in U15, con i Seamen Milano che, sul campo nemico dei Gladiatori Roma, dettano legge e vincono per 36 a 6 concedendo solo le briciole agli avversari. A Torino, one-man show di Edoardo Piacentini, inarrestabile nelle corse che gli hanno consentito di varcare per ben 5 volte l’endzone avversaria (una anche da difensore, con un pick six da 25 yard). Nulla hanno potuto i giovani legionari, sistematicamente fermati dalla difesa torinese e incapaci di trovare una chiave di lettura per bloccare l’efficace running game dei Giaguari. Al Team del Presidente Tancioni, resta la soddisfazione di un gran campionato e del fatto che, con la formazione U12, sarà l’unico team romano presente a Firenze la prossima settimana.

Barella (legio) in azione)

Anche in Coppa Italia, infatti, niente da fare per il football capitolino, seppur per un soffio! I Rhinos Milano hanno espugnato il campo dei Ducks Lazio vincendo per un solo punto, ovvero la trasformazione su calcio riuscita in entrambi i TD messi a segno nel secondo e terzo quarto di gioco. I laziali, anch’essi profondamente rimaneggiati causa Covid, hanno veramente tentato di tutto per regalare la gioia della finale ai propri tifosi, ma così è il football: gli errori costano cari e il prezzo pagato per il mancato calcio tra i pali (bloccato dalla difesa nero-arancio) nella terza frazione di gioco ha condannato i Ducks.

La finale del torneo, dunque, sarà un affare tutto milanese, con il derby tra Seamen e Rhinos spostato a domenica, 23 gennaio, alle 16.00.

Prima del recap dei risultati, ricordiamo dunque il programma dello Youth Bowl di Firenze del prossimo weekend, informando gli appassionati che da oggi pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per tutte le partite, in prevendita, sul portale di Do It Yourself: https://www.diyticket.it/

Sabato, 22 gennaio

h. 14.00 Finale U15 – Giaguari Torino vs Seamen Milano

h. 17.30 Finale U18 – Skorpions Varese vs HP Team

Domenica, 23 gennaio

h. 11.00 Semifinali Campionato U12

h. 13.00 Finali 1°- 2° posto e 3°- 4° posto U12

h. 16.00 Finale Coppa Italia – Seamen Milano vs Rhinos Milano

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO U15 – Semifinali

Gladiatori Roma vs Seamen Milano 6-36

Giaguari Torino vs Legio XIII Roma 48-8

CAMPIONATO ITALIANO U18 – Semifinali

HP Team vs Guelfi Firenze 34-6

Skorpions Varese vs Lions Bergamo 48-24

COPPA ITALIA – Semifinale

Ducks Lazio vs Rhinos Milano 13-14

Ph. Credits: @Monica Audoglio

Barbara Allaria