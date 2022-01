Gian Piero Gasperini accoglie favorevolmente lo 0-0 contro l’Inter “giocato da due squadre che avevano in mente solo la vittoria”.

Eppure secondo il tecnico bergamasco la sua Atalanta avrebbe meritato ai punti: “Non sono d’accordo con chi dice che abbiamo fatto meno dell’Inter, anzi: come occasioni abbiamo fatto qualcosa in più e meritavamo globalmente qualcosa in più“.