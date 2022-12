Sabato 17 e Domenica 18 dicembre  2022 si concluderà il progetto “Oratorio Cup 2021/2022

Ricostruire la Comunità attraverso lo sport”, finanziato dal bando “Comunità solidali 2020” della Regione Lazio.

IL PROGETTO Il COVID-19 ha pesantemente colpito le fasce più deboli della popolazione, le famiglie si sono impoverite e le aspettative di spesa delle famiglie ancora risentono della situazione economica.

In questa realtà sociale in forte difficoltà, il volontariato può ricoprire un ruolo importantissimo. In particolare nel settore sportivo, il volontariato ha da sempre rappresentato un fattore importante per la sua crescita e per l’ancoraggio ai suoi valori originari: quelli dell’educazione, della coesione sociale, della solidarietà e dell’attenzione al mondo giovanile e adulto.

È nata così l’idea del progetto “Oratorio Cup 2021/2022 – Ricostruire la Comunità attraverso lo sport” che ha coinvolto i gruppi sportivi, parrocchie, oratori, giovani e famiglie in una serie di attività fondamentali per lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, attraverso tre finalità principali:- migliorare la salute psico-fisica delle persone coinvolte nel progetto attraverso un circuito coordinato e continuativo di attività sportiva tra oratori e parrocchie;

– ri-attivare le attività sportive all’interno delle parrocchie, salvaguardando un patrimonio sportivo e sociale della città di Roma che con il blocco dello sport di squadra derivato dalla pandemia rischia di andare disperso

– rimotivare e consolidare la dimensione del volontariato sportivo, attraverso un percorso formativo sul volontariato che coinvolga giovani e adulti, per una rigenerazione del tessuto sociale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel corso della stagione, oltre ai circuiti di attività sportiva con tornei di calcio a 5 dell’Oratorio Cup, sono stati formati “mediatori sportivi” in grado di interagire e relazionarsi con la propria comunità di riferimento in azioni di volontariato. Nell’ambito del progetto è stata inoltre realizzata una serie di feste di quartiere che si concluderanno nella grande festa delle finali dell’Oratorio Cup, in programma il prossimo maggio. È stata infine istituita la settimana dello sport per il volontariato, oltre ai famosi terzi tempi per il coinvolgimento delle famiglie in spazi educativi e di riflessione.

Questi in dettaglio i risultati ottenuti:

20 mediatori sportivi formati;

40 volontari di base / addetti agli arbitri formati;

oltre 160 tra ragazzi e ragazze si sono misurati in una settimana di volontariato, contribuendo al miglioramento dei propri quartieri;

oltre 800 ragazzi hanno svolto attività sportive durante il corso di realizazione del progetto.