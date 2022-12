Argento per Emanuela Romano a Dubai

L’Azzurra migliora di due kg la sua posizione nella ranking olimpica per Parigi 2024

Emanuela Romano conquista una strepitosa medaglia d’argento alla Coppa del Mondo di Parapowerlifting in corso a Dubai! L’Azzurra sale sul secondo gradino del podio ma soprattutto riesce a migliorare la sua posizione nella ranking olimpica in vista dei Giochi di Parigi 2022, avendo sollevato 92 kg in seconda prova, migliorando di 2 kg la sua precedente posizione. La Romano aveva sollevato già 93 kg ma in Irlanda in una gara non valevole per Parigi 2024. Dopo una prima alzata a 89 kg ‘in sicurezza’, l’Azzurra riesce a tirar su la misura; al terzo tentativo il DT Boraschi tenta un 96 kg, ma purtroppo non sono saliti. Per lei comunque anche il bronzo nel totale con 181 kg. La stessa atleta, agli Assoluti di ottobre a Fiumicino, aveva sollevato 95 kg ma nella categoria 55 kg.

La gara viene vinta dalla brasiliana Maria Rizonaide Da Silva con 95 kg, bronzo all’indonesiana Sakina Khatun con 90 kg.

Sabato mattina alle 10.40 ore locali, le 7.40 in Italia, salirà sulla pedana della Coppa del Mondo, Andrea Quarto, anche lui con l’obiettivo di migliorare la ranking olimpica.