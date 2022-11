Tripudio di podi nel week-end per ACI Salerno

Bottino di ottimo risultati per i piloti con licenza sportiva rilasciata da Aci Salerno. Vittoria di Gruppo e Classe per Valerio Magliano al 21° Slalom Giarre-Milo. Allo Slalom Sorrento-Sant’Agata, Marcello Bisogno firma l’E1, sul podio per l’E2SC Cataldo Esposito; Melchior Gentile trionfa nella E1-2000. Successo in RS per Antonio Fattorusso.

Nel week-end appena trascorso, i piloti con licenza sportiva e tessera Aci rilasciata dall’Automobile Club Salerno hanno esaltato l’Ente di Via Vicinanza con gli ottimi traguardi raggiunti nel corso delle competizioni a cui hanno preso parte.

In Sicilia al 21° Slalom Giarre/Milo, si conferma un ottimo e preciso pilota il driver di Cava de’ Tirreni Valerio Magliano, portacolori della Tramonti Corse, che, al volante della Peugeot 106 Gti, si rende protagonista di una performance eccellente che lo inserisce di merito tra i migliori assoluti con la 6^ posizione in Classifica Generale alla quale si accompagna una strepitosa vittoria di Gruppo e Classe nella E1-E1 1600.

Ottimi i risultati raggiunti anche dai piloti protagonisti della diciassettesima edizione (intitolata, per scaramanzia, 16+1 dagli organizzatori) dello Slalom Sorrento-Sant’Agata. E tra i dieci migliori driver assoluti ancora un formidabile pilota con licenza sportiva ACI Salerno: Cataldo Esposito. L’esperto e preciso driver dell’Autosport Sorrento Racing ottiene una brillante 6^ posizione in Classifica Assoluta a cui si accompagna il podio in 3^ piazza nella Classe E2SC1 al volante della Radical Sr4 Suzuki. Sempre in penisola sorrentina, un altro straordinario driver salernitano doc, Marcello Bisogno, non delude neanche questa volta e ottiene anche uno splendido risultato nella Classifica Assoluta dove raggiunge la top-ten, conquistando la 9^ posizione oltre ovviamente a vincere il Gruppo e alla Classe E1-E1 1400 al volante della fidata Fiat 127.

Lungo i tornanti veloci del Nastro Verde della statale 145 Sorrentina, ottima performance anche per Melchior Gentile che, imponendosi sempre con determinazione, ottiene la vittoria di Classe E1-2000, raggiungendo i piedi del podio nel Gruppo E1 a cui si aggiunge una posizione ragguardevole in Classifica Assoluta dove, al volante della Peugeot 205 Gti, si posiziona 15° tra i migliori in gara.

Nella gara campana valida per il Trofeo d’Italia Centro e Coppa Slalom Terza Zona non passa inosservata la competizione di un altro driver con licenza sportiva rilasciata da ACI Salerno: Flavio Palladino. Con Peugeot 106 Rallye, il driver della Furore Motosport conquista il podio in seconda piazza nella Classe S4, con la 5^ posizione nel corposo Gruppo S. Trionfo per Antonino Fattorusso che, al volante della Mini Cooper Jcw, si dimostra un attento e impeccabile driver vincendo Gruppo e Classe Racing Start PLUS-RS. Segue, nello stesso Gruppo e nella stessa Classe, Gennaro Ciampa che, su Citroen Saxo Vts, s’impone sul secondo gradino del podio in RSPLUS-RS.

Nel Gruppo N, infine, si distingue per le grandi prestazioni anche Andrea Mascolo che, reduce da altre ottime gare, si posiziona al 26° posto in Classifica Assoluta ottenendo, tra i numerosi e competitivi driver del suo Gruppo, la 6^ piazza e la 5^ nella Classe N1600 al volante della Citroen Saxo Vts.

Foto: sopra Melchior Gentile, sotto [Valerio Magliano