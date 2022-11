Malagò intercettato:” I presidenti di Serie A? Veri delinquenti”

Sconcertanti le frasi del presidente del del CONI Giovanni Malagò.

Il numeto uno dello Sport italiano nell’ambito dell’inchiesta , sulla presunta tangente pagata per l’assegnazione dei diritti televisivi , non ha lesinato commenti sfavorevoli contro alcuni presidente di club del calcio nazionale:

“Dei delinquenti veri”. La Lega calcio “è un’organizzazione di diritto privato… perché altrimenti li arrestavano tutti, perchè li hanno trovati colpevoli di corruzione sei anni fa con noi”. Sono queste alcune delle frasi pronunciate da Malgò e rese note da “la Repubblica”.

E ancora. Preziosi, ex presidente del Genoa: “Un vero pregiudicato”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito? Il “capo”. “E i nostri amici, Juventus e Roma, sono colpevoli quanto lui. Perché alla fine, o per un motivo o per un altro, hanno rinunciato a lottare o lo hanno assecondato e sono diventati complici delle sue avventure…”.