Calcio Italia Femminile. Arriva la terza sconfitta (1-0) contro l’Irlanda

Dopo le due sconfiitte contro Brasile e Austria , arriva quella contro l’Irlanda (1-0) .

A Belfast le azzurre creano qualche occasiones otto porta, ma alla fine deve cedere il passo alle padrone di casa. Decisivo, nel secondo tempo, il gol di McFadden in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Le ragazze di Milena Bertolinoi sono state poco incisive dimostrando fragilità in difesa.

Nella prima frazione match giocato col freno a mano tirato. L’Italia non riesce a sopraffare le irlandesi e dimostra fragilità sui contropiede delle biancoverdi. Ancora una volta è mancata la quadratura a centrocampo e la capacità di finalizzare in attacco.

La ct della nazionale Milena Bertolini:

“Siamo scese in campo con il giusto approccio – ha dichiarato la Ct a fine gara – e fino al gol non abbiamo rischiato niente. Il rammarico è di non essere state precise nell’ultimo passaggio, perché abbiamo creato varie occasioni senza però avere la giusta cattiveria nel concludere l’azione. Dopo il gol ci siamo disunite e ci siamo sbilanciate troppo, prestando il fianco alle loro ripartenze. Purtroppo in questo momento – ha concluso – non riusciamo a essere ciniche”.