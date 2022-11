Atp Finals Torino: Aliassime elimina Nadal

Prima la sconfitta contro Auger-Aliassime, poi la vittoria – in serata – di Casper Ruud su Taylor Fritz che spinge lo spagnolo matematicamente fuori dal torneo.

Félix Auger-Aliassime batte Rafa Nadal 6-3 6-4. È la seconda sconfitta alle Atp Finals di Torino per il campione maiorchino.

Dopo il 2-0 contro Fritz, lo spagnolo ripete lo stesso risultato anche contro il giovane canadese. Un’ora e 58 minuti di gioco che sono per il 22enne fondamentali per compensare la sconfitta contro Ruud e avere la possibilità di tornare in corsa per la qualificazione alla fase successiva del torneo.

Nadal, che resta recordman con di 22 Grandi Slam vinti, ha perso quattro match ATP consecutivi per la prima volta dal 2009.

Auger-Aliassime, affronterà Fritz nella sua ultima partita del girone.

In serata il singolare che ha opposto il numero 3, il norvegese Casper Ruud, al numero 8, lo statunitense Taylor Fritz. Il match è andato a Ruud che si è affermato nel terzo set al tie-break. Risultato finale 6-3 4-6 7-6 (6). Esito che non lascia scampo a Rafa Nadal.

Sono Arevalo e Rojer ad aprire la terza giornata di Atp Finals, il salvadoregno e l’olandese hanno trovato la prima vittoria nel torneo. Dopo la sconfitta all’esordio contro Glasspool-Heliovaara, la coppia è riuscita a superare Granollers e Zeballos, ma con il brivido. Dopo il primo set in discesa, vinto per 6-1 in appena 22 minuti, Arevalo e Rojer cedono nel secondo per 6-7 e la vittoria arriva soltanto al terzo, con il parziale di 10-7.

Novak Djokovic si è confermato il favorito di queste ATP Finals a Torino. Nella giornata il serbo ha vnto 6-6-, 7-6 contro Tsitsipas.

Il pubblico a Torino è accorso in massa: la prima domenica da record, poi ancora una grande affluenza nella seconda giornata. Sono state infatti 19.451 le presenze registrate nelle due sessioni del lunedì, con il picco di 10.544 spettatori in quella serale, corsi ad assistere alla sfida tra Djokovic e Tsitsipas. Sfiorano così quasi quota quarantamila (39.751), le presenze complessive nelle prime due giornate, un inizio lusinghiero per la seconda edizione torinese del torneo.