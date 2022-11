Novak Djokovic non si smentisce e alle Atp Finals di Torino e conquista la semifinale con un turno di anticipo.

Vittoria straripante 6-4, 6-1 sul russo Rublev nella seconda partita del gruppo rosso, conquistata da Novak DEjokovic il serbo ottiene il secondo successo in due set e ipoteca il penultimo atto del torneo. Lotta solo nel primo parziale, poi Nole accelera e asfalta l’avversario. Stasera alle 21 Tsitsipas e Medvedev si sfidano per restare in corsa.