Serie A – Atalanta-Sassuolo 2-1

L’Atalanta batte il Sassuolo 2-1 e vola in testa alla classifica (24 punti), in attesa del match tra Napoli e Bologna.

Al Gewiss Stadium non sono mancate le emozioni tra nerazzurri e neroverdi.

Il Sassuolo passa in vantaggio al 41’: Il giovane D’Andrea serve Kyriakopoulos il greco al volo lascia di stucco Sportiello.

Prima del riposo la Dea pareggia i conti con Pasalic servito libero da Soppy: Nella ripresa , la Dea parte forte e al 46′ Lookmann raddoppia con una pennellata sotto la traversa. Il Sassuolo non molla e crea più di qualche pericolo alla porta difesa da Sportiello.

Dionisi manda in campo Berardi , l’attaccante ritorna a calcare il terreno di gioco dopo una lunga assenza per problemi muscolari. Berardi subito fa tremare la traversa di Sportiello con un gran sinistro alla’incrocio dei pali, poi deve arrendersi nuovoamente sconfortato e sofferente per dolori alla gamba esce dal terreno di gioco sostituito.

IL TABELLINO

ATALANTA-SASSUOLO 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello ; Scalvini , Demiral , Okoli ; Soppy (36′ st Zortea ), Koopmeiners , De Roon , Maehle (36′ st Ruggeri ); Pasalic (20′ st Ederson ); Muriel (23′ st Hojlund ), Lookman (23′ st Boga ).

A disp.: Rossi, Bertini, Malinovskyi, Djimsiti. All.: Gasperini

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan , Erlic , Ferrari , Rogerio ; Frattesi , Lopez , Thorstvedt (20′ st Traorè ); D’Andrea (11′ st Berardi – 34′ st Alvarez ), Pinamonti , Kyriakopoulos (20′ st Henrique ).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Obiang, Ceide, Antiste, Tressoldi. All.: Dionisi

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 40′ Kyriakopoulos (S), 46′ Pasalic (A), 1′ st Lookman (A)

Ammoniti: Scalvini (A); Kyriakopoulos, Pinamonti, Thorstvedt, Ferrari (S)