Sassuolo , Dionisi:”risultato non meritato”

Il tecnico del Sassuolo dopo la sconfitta contro l’Atalanta (2-1)

“Abbiamo fatto un’ottima partita, il risultato è negativo e per me non meritato ma va accettato. Così Dionisi ai microfoni Sky Sport.

” Davanti avevamo una squadra con giocatori forti, cui per larghi tratti abbiamo tenuto testa”. Parole del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi dopo la sconfitta contro l’Atalanta. ” Le condizioni di Berardi ? Troppo presto per dire cosa è successo. Lui si è fermato subito e mi sento di essere ottimista”.