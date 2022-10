Moto-2: Gp d’Australia. Dominio di Alonso Lopez

Moto2 Gp Australia Gara – Alonso Lopez ha vintol dominando il Gran Premio d’Australia classe Moto2, 18esima tappa del Motomondiale 2022 corsa sullo splendido tracciato di Phillip Island.

Lopez (Team Speed Up) ha tirato fuori gli artigli nonostamte è stato penalizzato da un long lap penalty ricevuto per aver centrato e fatto cadere Vietti nelle prove.

Lopez ha impresso un ritmo eccezionale ad inizio gara , per gli altri difficile stargli dietro e questo ha permesso al pilota (Team Speed) di rientrare ampiamente in testa nonostante la penalità. Per il #21 seconda vittoria della stagione dopo quella di Misano, quarto podio in Moto2.

Sul podio con lui sono saliti Pedro Acosta (Red Bull Ajo) e Jake Dixon (Aspar), che hanno tagliato il traguardo distaccati da Lopez rispettivamente di 3.556s e 9.583s.

moto2 Gara Phillip Island – GP Australia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 21 Alonso Lopez Boscoscuro Beta Tools Speed Up 39:14.947 2 51 Pedro Acosta Kalex Red Bull Ktm Ajo +3.556 3 96 Jake Dixon Kalex Inde Gasgas Aspar Team +9.583 4 54 Fermin Aldeguer Boscoscuro Beta Tools Speed Up +15.745 5 18 Manuel Gonzalez Kalex Yamaha Vr46 Master Camp Team +15.775 6 52 Jeremy Alcoba Kalex Liqui Moly Intact Gp +15.892 7 6 Cameron Beaubier Kalex American Racing +16.034 8 35 Somkiat Chantra Kalex Idemitsu Honda Team Asia +17.949 9 40 Aron Canet Kalex Flexbox Hp40 +24.817 10 64 Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +30.652 11 79 Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia +32.981 12 22 Sam Lowes Kalex Elf Marc Vds Racing Team +34.407 13 23 Marcel Schrotter Kalex Liqui Moly Intact Gp +47.584 14 75 Albert Arenas Kalex Inde Gasgas Aspar Team +47.608 15 29 Taiga Hada Kalex Pertamina Mandalika Sag Team +48.028 16 61 Alessandro Zaccone Kalex Gresini Racing Moto2 +53.827 17 42 Marcos Ramirez Mv Agusta Mv Agusta Forward Racing +54.356 18 4 Sean Dylan Kelly Kalex American Racing +54.637