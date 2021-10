Sabato di marcia ad Abano terme con la 2^ tappa del trofeo regionale

Un centinaio di atleti in pista allo stadio di Monteortone. Domenica la 10 km di Bardolino valida come campionato veneto. Dieci convocati per il raduno giovanile di Grosseto

(15.10.2021)Marciatori in pista domani, sabato 16 ottobre, ad Abano Terme (Padova). Allo stadio di Monteortone è in programma la seconda tappa del Trofeo regionale promozionale di marcia. Un appuntamento che, di fatto, chiuderà la stagione veneta su pista. In gara le rappresentative provinciali per le categorie ragazzi e cadetti. Previste anche competizioni “open” per seniores, promesse, juniores, allievi e master. Un centinaio complessivamente gli iscritti. La manifestazione inizierà alle 15 e comprenderà una prova a carattere promozionale riservata agli atleti delle categorie esordienti (anni di nascita dal 2010 al 2016) tesserati con la Vis Abano, società organizzatrice della manifestazione.