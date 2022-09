Europa League: Roma- HJK Helnsiki 3-0

La Roma batte 3-0 l’HJK Helsinki nella seconda gara del Gruppo C di Europa League e aggancia il Ludogorets (sconfitto a Siviglia) a quota 3 in classifica.

HJK in dieci dopo 15 minuti espulso Tenho, fallo su Belotti , giallo , poi interviene il Var e arriva il rosso. La Roma attacca ,ma non trova il gol. Tutto succede nella ripresa. Mourinho chiama in causa Dybala al posto di Vina , l’argentino entra subito in partita e al ($/’) sul tocco arretrato di Pellegrini calcia e porta in vantaggio i giallorossi. Subito dopo arriva il raddoppio di Pellegrini (49′). Al 68′ c’è poi gloria anche per Belotti, alla prima rete con la sua nuova maglia.

IL TABELLINO

Roma-HJK 3-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio ; Karsdorp , Mancini , Ibanez (1′ st Smalling ), Vina (1′ st Dybala ); Cristante (19′ st Camara ), Matic ; Zaniolo (30′ st Abraham ), Pellegrini (23′ st Bove ), Spinazzola ; Belotti .

Allenatore: Mourinho

HJK (3-4-3): Hazard ; Raitala , Tenho , Hoskonen (1′ st Arajuuri ); Browne , Vaananen , Lingman (24′ st Boujellab ), Hetemaj (1′ st Halme ); Hostikka (23′ Peltola ), Abubakari , Soiri (21′ st Olusanya ).

Allenatore: Koskela

Arbitro: Petrescu

Marcatori: 2′ st Dybala (R), 4′ st Pellegrini (R), 23′ st Belotti (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Hetemaj (H)