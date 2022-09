Coppa Davis: Sinner porta l’Italia 2-0 contro l’Argentina

Nella seconda sfida Italia del girone A di Coppa Davis contro l’Argentina, dopo il successo di Matteo Berrettini contro Baez, arriva il secondo punto per la nazionale azzurra di Tennis., con la vittoria di Sinner contro Francisco Cerundolo-.7-5, 1-6. 6-3.

Non sono mancati i brividi, Ceroundolo mha datoi filo da torcere nel terzo set sul punteggio di 5-3, annullando ben 16 palle del match , con Sinner che ha rischiato di far riaprere l’incontro con un break.

Tra poco in campo il doppio Bolelli e Fognini per calare il tris e chiudere in bellezza.