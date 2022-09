Conference League – risultati

I Risultati Conference League

GRUPPO A

Rigas – Hearts 0-2

Marcatori: 43’ Shankland (H), 93’ Forrest (H)

GRUPPO B

Steaua Bucarest – Anderlecht 0-0

Silkeborg – West Ham 2-3

Marcatori: 5’ Kusk (S), 13’ rig. Lanzini (W), 25’ Scamacca (W), 38’ Dawson (W), 75’ Tengstedt (S)

GRUPPO C

Hapoel Beer-Sheva Villarreal 1-2

Marcatori:28’ Morales (V), 63’ Hatuel (H), 67’ Baena (V)

Lech Poznan – Austria Vienna 4-1

Marcatori: 28’ Ishak (L), 29’ Bruaunoder (A), 64’ Skoras (L), 76’ Velde (L), 90’ Velde (L)

GRUPPO D

Partizan – Nizza 1-1

Marcatori: 2’ Bryan (N), 60’ Diabate (P)

Colonia – Slovacko 4-2

Marcatori: 10’ Adamyan (C), 42’ Dier (C), 49’ Kalabiska (S), 52’ Petrzela (S), 65’ rig. Ljubicic (C)

GRUPPO E

Apollon-Dnipro-1 1-3

Marcatori: 11’ Rubchynskyi (D), 26’ Dovbyk (D), 45’ Dovbyk (D), 57’ Pittas (A)

Az Alkmaar – Vaduz 4-1

Marcatori: 19’ Barasi (A), 22’ Goelzer (V), 81’ Beukema (A), 92’ Sugawara (A), 95’ De Wit (A)

GRUPPO F

Djurgarden – Molde 3-2

Marcatori: 39’ rig. Fofana (M), 50’ Doumboya (D), 58’ Banda (D), 77’ Brevik (M), 91’ Asoro (D)

Gent – Shamrock Rovers 3-0

Marcatori: 9’ Cuypers (G), 18’ Odjidja-Ofoe (G), 65’ Odjidja-Ofoe (G)

GRUPPO G

Cluj-Sivasspor 0-1

Marcatori: 28’ Gradel (S)

Slavia Praga – Ballkani 3-2

Marcatori: 23’ Krasiniqi (B), 26’ Frasheri (S), 29’ Korenica (B), 34’ Olayinka (S), 41’ Masopust (S),

GRUPPO H

Zalgiris-Basilea 0-1

Marcatori: 62’ Zeqiri (B)

Pyunik-Slovan Bratislava 2-0

Marcatori: 35’ Dashyan (P), 36’ Otubanjo (P)