MOURINHO:Tutte le sfide, le lotte e i successi dello Special One di Robert Beasley Bur

Brillante, ipnotico, arrogante, José Mourinho è uno degli allenatori di calcio di maggior successo al mondo, e senza dubbio uno dei personaggi più carismatici e controversi del suo sport

. Dopo i successi con il Porto, la sua ascesa folgorante gli ha fruttato due contratti con il Chelsea, tre titoli di Premier League, il triplete con l’Inter, il trionfo in Liga e la Copa del Rey con il Real Madrid, coppe europee e nazionali con il Manchester United e una stagione senza precedenti con il Tottenham. Con un accesso privilegiato al sancta sanctorum dello Special One, in quest’avvincente biografia Robert Beasley offre un raro spaccato non solo del manager ma anche dell’uomo Mourinho. Scava nella sua mente, racconta le scenate dietro le quinte e i trasferimenti in alcuni fra i club più blasonati d’Europa, fino al record della stagione 2009/2010 all’Inter, con la conquista del famoso triplete. Da questo punto in poi, racconta storie inedite su come Mourinho abbia quasi ottenuto un ingaggio nella nazionale inglese, sui suoi rapporti a volte difficili con le dirigenze dei club, sul complicato periodo al Tottenham, fino all’ultima tumultuosa stagione che lo vedrà infine approdare alla Roma, continuando comunque ad anteporre sempre la famiglia, gli amici e gli affetti al calcio.

Arricchita da una sezione di tavole a colori, la biografia più completa, aggiornata e ricca di indiscrezioni del neo allenatore giallorosso.

ROBERT BEASLEY è uno dei più noti giornalisti sportivi inglesi. Ha scritto per oltre due decenni sulle testate sportive più vendute del Regno Unito, è stato capo corrispondente di The Sun e nella sua carriera ha intervistato numerose celebrità dello sport.