Champions League: Liverpool-Milan 3-2

Ad Anfield il Liverpool ha battuto il Milan 3-2.

I Reds partono spingendo sull’accdeleratore per quasi tutto il primo tempo e mettendo a dura prova la difesa rossonera.

La squadra allenata da Kloop passa in vantaggio su autorete di Tomori (9′) . Alla mezz’ora Maignani respinge un calcio di rigore claciato da Salah. Prima dell’intervallo il Milan ha ribaltato la situazione con Rebic con un diagonale rasoterra e Diaz spingendo in rete a porta vuota dopo un’azione di Leao , tutto in meno di due minuti. Nella ripresa Salah lanciato a rete da uno scavetto da Origi ha rimesso in parità il match , al (69′) Henderson sugli sviluppi di un corner respinto centralmente da Bennacer il capitano dei Reds capitan a calciato dal limite dell’area di potenza pescando l’angolino al volo.



IL TABELLINO

LIVERPOOL-MILAN 3-2

Liverpool (4-3-3): Alisson ; Alexander-Arnold , Matip , Gomez , Robertson ; Keita (26′ st Thiago ), Fabinho , Henderson (39′ st Milner ); Salah (39′ st Oxlade-Chamberlain ), Origi (18′ st Mané ), Jota (26′ st Jones ). A disp.: Adrian, Kelleher, Van Dijk, Konaté, Thiago, Minamino, Tsimikas, Phillips. All.: Klopp .

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria 6 Kjaer , Tomori , Hernandez ; Kessie , Bennacer (26′ st Tonali ); Saelemaekers (17′ st Florenzi ), Diaz , Leao (17′ st Giroud ); Rebic (38′ st Maldini ). A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Romagnoli, Kalulu, Gabbia. All.: Pioli

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 9′ aut. Tomori (M), 42′ Rebic (M), 44′ Diaz (M), 3′ st Salah (L), 24′ st Henderson (L)

Ammoniti: Milner (L); Bennacer, Diaz (M)

Espulsi: nessuno

Note: 14′ Maignan (M) para un rigore a Salah (L)