Champions League: Inter-Real Madrid 0-1

Courtois alza il muro e la sfida del Meazza finisce 0-1 a favore del Real 0-1.

L’Inter inizia con una sconfitta la prima giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri si fanno preferire per larghi tratti del match, sfiorano più volte il vantaggio, ma sbattono in continuazione su un Courtois in serata di grazia. Nel finale, quando la stanchezza prende il sopravvento, arriva il gol di Rodrygo (89′) che punisce i nerazzurri.

IL TABELLINO

Inter-Real Madrid 0-1

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij, Bastoni ; Darmian (10′ st Dumfries ), Barella (39′ st Vecino ), Brozovic , Calhanoglu (20′ st Vidal ), Perisic (10′ st Dimarco ); Martinez (20′ st Correa ), Dzeko .

Allenatore: Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois ; Carvajal , Militao , Alaba , Nacho ; Modric (35′ st Camavinga ), Casemiro , Valverde ; L. Vazquez 6(21′ st Rodrygo ), Benzema , Vinicius ;

Allenatore: Ancelotti

Arbitro: Siebert

Marcatori: 44′ st Rodrygo (R)

Ammoniti: Martinez (I), Alaba (R)