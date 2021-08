Coppa Italia. Il Bologna s’inchina alla Ternana 5-4

Un Bologna che ha mostrato alcune lacune e non ancora al massimo della forma , contro una Ternana neo promossa in Serie B ben organizzata in una partita che non ha affatto annoiato il pubblico presente.

A meritare il pass ai sedicesimi lla Ternana di Lucarelli Rossoverdi in vantaggio 5-1 , poi la rimonta dei felsinei fino al 5-4 finale.

La squadra allenata da Mihajlovic è la prima di Serie A ad essere eliminata.

I gol

BOLOGNA-TERNANA 4-5 (7’ Agazzi, 21’ Donnarumma, 38’ Dominguez, 40’ Peralta, 50’ Falletti, 54’ Peralta, 56’ Arnautovic, 58’ Soriano, 76’ Orsolini)