Tour de France. Tappa a Mohoric . Pogacar saldamente in maglia gialla

La diciannovesima tappa del Tour de France 2021, la Mourenx – Libourne, è stata vinta da Mohoric. Il campione nazionale sloveno ha vinto alla grande la tappa o (secondo successo a questo Tour)

.Secondo Laporte, terzo Pedersen. La maglia gialla Pogacar arriva a Libourne con 21′ di ritardo in grande serenità. Nessun cambiamento in classifica. In classifica generale Vinegegaard occupa la seconda posizione con un distacco di 05.51

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA GIALLA

01 – [SLO] Tadej Pogacar UAE Team Emirates 79:40:09

02 – [DEN] Jonas Vingegaard Jumbo-Visma + 05:45

03 – [ECU] Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 05:51

04 – [AUS] Ben O’Connor AG2R Citroën Team + 08:18

05 – [NED] Wilco Kelderman BORA-hansgrohe + 08:50

06 – [ESP] Enric Mas Movistar Team + 10:11

07 – [KAZ] Alexey Lutsenko Astana-Premier Tech + 11:22

08 – [FRA] Guillaume Martin Cofidis + 12:46

09 – [ESP] Pello Bilbao Bahrain Victorious + 13:48

10 – [COL] Rigoberto Uran EF Education-NIPPO + 16:25

11 – [FRA] David Gaudu Groupama-FDJ + 18:42

12 – [ITA] Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step + 23:36

13 – [COL] Esteban Chaves Team BikeExchange + 32:07

14 – [RSA] Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert + 35:55

15 – [FRA] Aurélien Paret-Peintre AG2R Citroën Team + 37:21

16 – [NED] Wout Poels Bahrain Victorious + 47:00

17 – [BEL] Dylan Teuns Bahrain Victorious + 49:33

18 – [POR] Ruben Guerreiro EF Education-NIPPO + 52:26

19 – [BEL] Wout Van Aert Jumbo-Visma + 58:09

20 – [COL] Sergio Henao Team Qhubeka NextHash + 58:26