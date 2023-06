Roma, Spinazzola:” Mourinho era l’allenatore che serviva a questa squadra.Tutti lo seguono, vi spiego perchè”

L’esterno della Roma ha risposto ad alcune domande di Gianluca Spadoni durante la diretta Discord riservata ai soli possessori degli NFT FanAst

«Josè Mourinho è una persona pura che sa usare il bastone ma anche la carota con i suoi giocatori – ha dichiarato il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola – In questi due anni in cui l’ho avuto come allenatore ho capito che quando ti viene a parlare sa sempre in che termini farlo. Dipende da come ti vede in quel momento: sa bastonarti quando serve ma sa anche darti il contentino per motivarti se capisce che c’è bisogno», ha spiegato l’esterno 30enne della Roma e della nazionale italiana. Il giocatore giallorosso ha risposto ad alcune domande nel corso della diretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale, nato dall’idea di avvicinare in maniera privilegiata 4.444 appassionati del mondo del calcio alla nuova realtà digital sempre più presente nel mondo sportivo e anche ai calciatori – protagonisti del progetto – attraverso experience esclusive (aste riservate, aperitivi, cene, viaggi, video dediche e molto altro) ideate e riservate ai membri della community. Fanast RFT è stato ideato da Reset Marketing, Davide Lippi e Carlo Diana, e Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo creatore di Evolution Forum Business School. Spinazzola è uno degli ambassador di Fanast RFT insieme a Carlo Diana, Davide Lippi, Marcello Lippi, Eleonora Goldoni, Giorgio Chiellini, Gianluca Di Marzio e Franck Ribéry. La Roma ha vinto la Conference League nella stagione 2021-22 mentre quest’anno ha sfiorato il bis in Europa League, perdendo soltanto in finale ai rigori contro il Siviglia. «Mourinho ha cambiato la mentalità a tutta la Roma – ha proseguito Spinazzola durante l’intervista – Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci, ora io stesso cambiato e spesso in tante cose sono diventato meno bello da vedere in campo ma più attento ai dettagli e più furbo in diverse situazioni. Per tutti questi motivi non mi piace parlare di Mourinho solo come allenatore ma prima di tutto come persona perché è la persona che noi tutti giocatori della Roma seguiamo da quando è diventato il nostro allenatore. L’ultima sconfitta in finale con il Siviglia è stata una pugnalata che non so quando passerà ma ora siamo già concentrati per migliorare nella prossima stagione», ha chiuso Leonardo Spinazzola.