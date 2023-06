La Uefa ha designato lo svedese Glenn Nyberg come arbitro di Olanda-Italia, finale per il terzo posto della Nations League in programma domenica 18 giugno alle 15.00 all’Fc Twente Stadion di Enschede. Assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist sempre svedesi, al Var il polacco Bartosz Frankowski, Avar Pawel Pskit, quarto uomo l’estone Kristo Tohver.

