Italia , beffata nel finale dalla Spagna (2-1). Le Furie Rosse in finale Nationa League

La Spagna batte 2-1 l’Italia nella semifinale di Nations League e approda alla finalissima di domenica sera contro la Croazia.

A Enschede è arrivata la beffa all’88’, dopo un buon prino tempo degli azzurri in svantaggio al 4′ , con l’errore difensovo di Bonucci che ha regalato la battuta a rete di Yeremy Pino.

I ragazzi di Mancini non si sono scomposti e al 10′ rigore di Immobile, procurato da Zaniolo,murato con la mano da Le Normand. Il 3-5-2 schuerato da mancini funziona ,: preessing alto e difficoltà della Spagna a rendersi pericolosa dalle parti di Donnarumma, la difesa quando è stata chiamata in causa ha in alcuni casi non è stata all’altezza della situazione .

Sussulto degli azzurri: Jorginho, lancia in profondità , Frattesi che trova il gol del vantaggio, ma la posizione di partenza in fuorigioco del centrocampista del Sassuolo lascia in gola l’urlo di gioia. L’Italia sembra avere trovato la giusta quadratura e cadenza e prima del riposo è Toloi a rendersi pericoloso con una rasoiata al volo dal limite, ma il pallone termina alto sopra la traversa e la prima frazione si conclude sull’1-1.

La rirpesa inizia con novità da una parte e dall’altra, con Mancini che lascia negli spogliatoi Bonucci e Spinazzola per Darmian e Dimarco, mentre Asensio prende il posto di Rodrigo nella Spagna.

La Spagna parte bene cpsì cone mella prima parte del match, Donnarumma al 48’ è protagonista di un super intervento su Merino da distanza ravvicinata, poi è Darmian a ostacolare Morata che non riesce a trovare la porta per il vantaggio della Roja.

Rodri in rovesciata su uscita a vuoto di Donnarumma va vicinissimo al vantaggio .

Al 15′ Mancini fa entrare Chiesa e Cristante per Immobile Jorginho. Al 65’ su incursione sulla sinistra di Zaniolo è Unai Simon sale in cattaedra l’estremo difensore spagnolo alza la saracinesca su una conclusione ravvicinata di Frattesi che al 76′ stremato sostituito da Verratti

Quando tutto sembra sui binari dei rempi supplementari , arriva la grande beffa con Joselu (88′) che sigla il gol vittoria con un facile tap in, con l’attaccante dell’Espanyol che su filo del fuorigioco raccoglie la respinta di Donnarumma sulla conclusione da fuori di Rodri. Amarezza azzurra, gioia Spagna che ora sfiderà la Croazia per finalissima di Nations mentre agli uomini di Mancini resta la possibilità di consolarsi con la finale per il 3° e 4° posto contro l’Olanda.

IL TABELLINO

SPAGNA-ITALIA 2-1

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon ; Alba , Laporte , Le Normand , Jesus Navas ; Merino (29′ st Fabian Ruiz ), Rodri ; Yeremy Pino (29′ st Ansu Fati), Gavi (23′ st Canales ), Rodrigo (1′ st Asensio ); Morata (39′ st Joselu ).

A disp.: Kepa, Raya, Carvajal, Nacho, Zubimendi, Fran Garcia, Olmo. All.: de la Fuente

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Acerbi , Bonucci (1′ st Darmian ), Toloi ; Spinazzola (1′ st Dimarco 6), Barella , Jorginho (16′ st Cristante ), Frattesi (31′ st Verratti), Di Lorenzo ; Zaniolo , Immobile (15′ st Chiesa ).

A disp.: Meret, Vicario, Retegui, Pellegrini, Gnonto, Raspadori, Buongiorno. All.: Mancin

Arbitro: Vincic

Marcatori: 4′ Yeremy Pino (S), 11′ rig. Immobile (I), 43′ st Joselu (S)

Ammoniti: Immobile (I), Alba (S), Gavi (S), Morata (S), Zaniolo (I)